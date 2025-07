Sortie naturaliste Hexe Hoft Bouxwiller

Sortie naturaliste Hexe Hoft Bouxwiller samedi 16 août 2025.

Sortie naturaliste Hexe Hoft

Rue du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-08-16 18:00:00

2025-08-16

Venez découvrir une sortie naturaliste de la ferme du Hexe Hoft le ciel d’été entre étoiles et constellations.

Au programme :

Feu de camp convivial pour se retrouver et partager un bon moment

Découverte du ciel étoilé avec Henri, qui nous fera voyager à travers les étoiles et constellations

Petite restauration sur place (hamburgers, frites, glaces, boissons)

Entrée libre

Sur inscription obligatoire par mail

N’hésitez pas à venir accompagnés famille et amis sont les bienvenus ! 0 .

Rue du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 05 39 84 hexehoft@gmail.com

English :

Come and discover a naturalist outing from the Hexe Hoft farm: the summer sky between stars and constellations.

German :

Erleben Sie einen naturkundlichen Ausflug des Bauernhofs Hexe Hoft: Der Sommerhimmel zwischen Sternen und Sternbildern.

Italiano :

Venite a scoprire un’uscita naturalistica alla fattoria Hexe Hoft: il cielo estivo tra stelle e costellazioni.

Espanol :

Venga a descubrir una salida naturalista en la granja Hexe Hoft: el cielo de verano entre estrellas y constelaciones.

