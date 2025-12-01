Sortie naturaliste initiation à l’ornithologie Conservatoire des restanques Marseille 13e Arrondissement

Sortie naturaliste initiation à l’ornithologie

Mercredi 17 décembre 2025 de 14h à 16h. Conservatoire des restanques 1 chemin des Grives Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

2025-12-17

Sortie pour en apprendre davantage sur les oiseaux présents dans les jardins et dans la ville de Marseille, mais aussi de pouvoir découvrir la biodiversité du site de Colinéo.

En ce moment, les oiseaux communs des jardins sont bien actifs sur le site du Conservatoire des Restanques, Jardin et Verger Méditerranéen. À cette occasion, nous vous proposons de venir (re)découvrir les oiseaux communs présents sur le site de Colinéo le mercredi 17 décembre de 14h à 16h.

Une vingtaine d’espèces sont régulièrement observées sur site, ce sera l’occasion pour vous de les observer et de connaître les éléments permettant de les identifier (critères morphologiques, risque de confusion avec d’autres espèces, taille, type de vol, etc…). Une petite balade ponctuée de plusieurs points d’observation permettra d’augmenter les chances d’observer un maximum d’espèces. Cette après-midi sera l’occasion d’en apprendre davantage sur les oiseaux présents dans les jardins et dans la ville de Marseille, mais aussi de pouvoir découvrir la biodiversité du site de Colinéo.



Une longue-vue sera mise à disposition pour observer de plus près les oiseaux !

Nous vous recommandons de vous équiper de vêtements adaptés à la météo (coupe-vent, doudoune), d’eau, ainsi que de jumelles et d’un appareil photo si vous en possédez. Quelques paires de jumelles seront mises à votre disposition si besoin. .

Conservatoire des restanques 1 chemin des Grives Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 60 84 07 colineo.assenemce@gmail.com

English :

An outing to learn more about the birds found in Marseille’s gardens and city, and to discover the biodiversity of the Colinéo site.

