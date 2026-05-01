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Sortie naturaliste Les oiseaux de la Grande Côte Chateau d’eau Val-Sonnette

Sortie naturaliste Les oiseaux de la Grande Côte Chateau d’eau Val-Sonnette mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Chateau d'eau

Adresse : 50 côte de Batroz

Ville : 39190 Val-Sonnette

Département : Jura

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Val-Sonnette

Sortie naturaliste Les oiseaux de la Grande Côte

Chateau d’eau 50 côte de Batroz Val-Sonnette Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 08:00:00
fin : 2026-05-20 11:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Le temps d’une matinée, partez à la découverte des oiseaux de la Côte, dans un espace naturel sensible. Pas de doute que cette sortie naturaliste vous réserve de belles rencontres !   .

Chateau d’eau 50 côte de Batroz Val-Sonnette 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 21 24 94  willy@jne.asso.fr

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English : Sortie naturaliste Les oiseaux de la Grande Côte

L’événement Sortie naturaliste Les oiseaux de la Grande Côte Val-Sonnette a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA

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