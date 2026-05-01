Sortie naturaliste Les oiseaux de la Grande Côte Chateau d’eau Val-Sonnette

Val-Sonnette

Sortie naturaliste Les oiseaux de la Grande Côte

Chateau d’eau 50 côte de Batroz Val-Sonnette Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 08:00:00

fin : 2026-05-20 11:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Le temps d’une matinée, partez à la découverte des oiseaux de la Côte, dans un espace naturel sensible. Pas de doute que cette sortie naturaliste vous réserve de belles rencontres ! .

Chateau d’eau 50 côte de Batroz Val-Sonnette 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 21 24 94 willy@jne.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie naturaliste Les oiseaux de la Grande Côte

L’événement Sortie naturaliste Les oiseaux de la Grande Côte Val-Sonnette a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA