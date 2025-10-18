Sortie naturaliste nocturne au bord du Cens Vallée du Cens Orvault

Sortie naturaliste nocturne au bord du Cens Vallée du Cens Orvault samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 19:30 – 21:30

Gratuit : non Enfant : 8 € – Adulte : 12 € Inscription nécessaire auprès de la guide au 06 08 47 78 50 ou par mail contact@entoureeparlanature.fr, ou sur https://entoureeparlanature.fr/contact Tout public

Dans l’atmosphère du soir et équipés de lampes, vous zigzaguerez entre les limaces, rechercherez les millepattes, verrez passer les chauve-souris en chasse, bref, vous tomberez nez à nez avec de drôles de bêtes qui sortent quand l’air se rafraîchit ! Il se pourrait même que vos pas croisent ceux d’un mammifère semi-aquatique très discret !Public : Grand public, à partir de 5 ansDurée : 2h???? Liste des espèces rencontrés envoyée par mail après la sortie???? Prévoir des chaussures confortables et une tenue adaptée à la météo??????????????????? Sortie maintenue à partir de 5 inscritsBalade proposée par Entourée par la nature

Vallée du Cens Orvault 44700

06 08 47 78 50 https://entoureeparlanature.fr/