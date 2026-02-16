Sortie nature à Bouconville-Vauclair Brrr, une araignée !

Bouconville-Vauclair Aisne

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:30:00

2026-04-29

Histoire de vaincre votre éventuelle arachnophobie !

La vue d’une de ces bêtes à 8 pattes vous donne froid dans le dos ? Après une mini-conférence de présentation des araignées visant à redorer leur blason, cherchez-les et apprenez à les identifier lors d’un inventaire participatif !

Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN)…

Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 14h)… .

Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France

English :

Just the thing to overcome any arachnophobia you may have!

