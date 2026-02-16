Sortie nature à Bouconville-Vauclair Brrr, une araignée ! Bouconville-Vauclair
Bouconville-Vauclair Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 16:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Histoire de vaincre votre éventuelle arachnophobie !
La vue d’une de ces bêtes à 8 pattes vous donne froid dans le dos ? Après une mini-conférence de présentation des araignées visant à redorer leur blason, cherchez-les et apprenez à les identifier lors d’un inventaire participatif !
Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN)…
Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 14h)… .
Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France
English :
Just the thing to overcome any arachnophobia you may have!
L’événement Sortie nature à Bouconville-Vauclair Brrr, une araignée ! Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-02-16 par OT du Pays de Laon