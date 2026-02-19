Sortie nature à Cerny-en-Laonnois La nuit tous les papillons ne sont pas gris !

Cerny-en-Laonnois Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 22:00:00

fin : 2026-07-10 00:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Saviez-vous qu’il existe environ 5 000 espèces de papillons de nuit contre seulement 300 espèces de papillons de jour ? Venez admirer l’incroyable diversité du monde des papillons de nuit lors d’une soirée à leur rencontre.

Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) …

Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 22h)…

Cerny-en-Laonnois 02860 Aisne Hauts-de-France

English :

Did you know that there are around 5,000 species of moths, compared with just 300 species of butterflies? Come and admire the incredible diversity of the moth world during an evening encounter.

An outing organized by the Conservatoire d?Espaces Naturels (CEN) …

Meeting point to be communicated upon registration (outing starts at 10pm)…

