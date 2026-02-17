Sortie nature à Colligis-Crandelain Entrez dans l’Histoire au cœur de la carrière de Colligis

Colligis-Crandelain Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-05-30

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Nous vous invitons à la découverte du très riche patrimoine historique de la carrière de Colligis avec une visite guidée et commentée par Gaëtan Delbarre.

Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) en partenariat avec la commune de Colligis-Crandelain….

Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 14h)…

Colligis-Crandelain 02860 Aisne Hauts-de-France

English :

We invite you to discover the rich historical heritage of the Colligis quarry with a guided tour and commentary by Gaëtan Delbarre.

An outing organized by the Conservatoire d?Espaces Naturels (CEN) in partnership with the commune of Colligis-Crandelain….

Meeting point to be communicated upon registration (outing starts at 2pm)…

