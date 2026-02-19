Sortie nature à Concevreux Rando-nature à Concevreux

Concevreux Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

2026-06-27 09:00:00

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 11:30:00

2026-06-27

2026-06-27

Au départ de la ferme pédagogique de Concevreux, partez à la découverte de la biodiversité de la vallée de l’Aisne lors d’une balade qui vous en mettra plein les yeux !

Une sortie organisée par le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France.

Lieu de RV précisé à la réservation (début de la sortie à 9h durée 2h30)

Concevreux 02160 Aisne Hauts-de-France

English :

Set off from the Concevreux educational farm to discover the biodiversity of the Aisne valley on an eye-popping walk!

Organized by the Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France.

Meeting point specified on reservation (outing starts at 9am duration: 2h30)

