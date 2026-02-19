Sortie nature à Concevreux Rando-nature à Concevreux Concevreux
Sortie nature à Concevreux Rando-nature à Concevreux Concevreux samedi 27 juin 2026.
Concevreux Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 11:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Au départ de la ferme pédagogique de Concevreux, partez à la découverte de la biodiversité de la vallée de l’Aisne lors d’une balade qui vous en mettra plein les yeux !
Une sortie organisée par le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France.
Lieu de RV précisé à la réservation (début de la sortie à 9h durée 2h30)
Concevreux 02160 Aisne Hauts-de-France
English :
Set off from the Concevreux educational farm to discover the biodiversity of the Aisne valley on an eye-popping walk!
Organized by the Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France.
Meeting point specified on reservation (outing starts at 9am duration: 2h30)
L’événement Sortie nature à Concevreux Rando-nature à Concevreux Concevreux a été mis à jour le 2026-02-19 par OT du Pays de Laon