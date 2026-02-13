Sortie nature à Etouvelles Retour à l’état naturel de l’Ardon

Étouvelles Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 09:30:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06

En compagnie d’un technicien rivières, sortons voir les travaux de renaturation et de reméandrage de l’Ardon sur le terrain puis prenons le temps l’après-midi d’échanger sur les travaux effectués.

RV dans la commune à 9h30 ! (durée 7h30 prévoir des vêtements adaptés et un pique-nique tiré du sac)

En compagnie d’un technicien rivières, sortons voir les travaux de renaturation et de reméandrage de l’Ardon sur le terrain puis prenons le temps l’après-midi d’échanger sur les travaux effectués.

RV dans la commune à 9h30 ! (durée 7h30 prévoir des vêtements adaptés et un pique-nique tiré du sac) .

Étouvelles 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20 geodomia@aisne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the company of a river technician, let?s go out and see the renaturation and re-meddling work on the Ardon in the field, then take the time in the afternoon to discuss the work carried out.

RV in the village at 9:30! (duration: 7.30 am bring suitable clothing and a packed lunch)

L’événement Sortie nature à Etouvelles Retour à l’état naturel de l’Ardon Étouvelles a été mis à jour le 2026-02-13 par OT du Pays de Laon