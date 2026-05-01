SORTIE NATURE À FRANCON ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION COTEAUX DE LA LOUGE AU BERNÈS FRANCON Francon

Francon

SORTIE NATURE À FRANCON ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION COTEAUX DE LA LOUGE AU BERNÈS

FRANCON 51 Route du Fousseret Francon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Partez à la découverte des trésors naturels de Francon !

Le samedi 23 mai, l’association ‘Coteaux de la Louge au Bernès’ vous invite à une balade nature ouverte à tous, entre zones humides, bocages et prairies à orchidées. Une matinée pour observer la faune et la flore locales, mieux comprendre la biodiversité de notre territoire… et découvrir les actions menées pour la préserver.

La sortie se prolongera autour d’un repas partagé façon auberge espagnole, pour échanger et profiter ensemble de ce moment en pleine nature. .

FRANCON 51 Route du Fousseret Francon 31420 Haute-Garonne Occitanie coteaux.lougebernes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Francon’s natural treasures!

L’événement SORTIE NATURE À FRANCON ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION COTEAUX DE LA LOUGE AU BERNÈS Francon a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE