Sortie nature à Gizy A la découverte des mares

Boncourt Aisne

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Pendant l’instant d’une soirée nous vous proposons de partir armés d’une épuisette à la recherche des animaux de la mare tritons, grenouilles, coléoptères, …

Lieu de RV précis communiqué à la réservation ! (début de la sortie à 18h30)

Boncourt 02350 Aisne Hauts-de-France +33 6 78 91 89 40

English :

For one evening, we invite you to set off armed with a landing net in search of the animals of the pond: newts, frogs, beetles, ?

Exact location to be communicated upon reservation! (outing starts at 6.30pm)

