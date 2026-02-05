Sortie nature à Gizy A la découverte des mares Boncourt
Sortie nature à Gizy A la découverte des mares Boncourt vendredi 20 mars 2026.
Boncourt Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Pendant l’instant d’une soirée nous vous proposons de partir armés d’une épuisette à la recherche des animaux de la mare tritons, grenouilles, coléoptères, …
Lieu de RV précis communiqué à la réservation ! (début de la sortie à 18h30)
Boncourt 02350 Aisne Hauts-de-France +33 6 78 91 89 40
English :
For one evening, we invite you to set off armed with a landing net in search of the animals of the pond: newts, frogs, beetles, ?
Exact location to be communicated upon reservation! (outing starts at 6.30pm)
