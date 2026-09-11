Sortie nature – À la découverte de la forêt guyanaise -ADNG, Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […], Saint-Laurent-du-Maroni

Informations pratiques

Sortie nature – À la découverte de la forêt guyanaise -ADNG Dimanche 20 septembre, 08h30, 10h30 Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] Guyane

Places limitées à 15 personnes maximum par balade (enfants compris).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’ADNG, propose deux balades en forêt guidées de 1h30 avec des explications sur les différents milieux naturels de l’Ouest guyanais, sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers, sur la flore et la faune composant la forêt.

Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] 4 Rue Colonel Chandon, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni, France Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane 0594278596 https://www.saintlaurentdumaroni.fr/centre-interpretation-art-patrimoine [{« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}, {« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}] Bagnes organisés aux colonies dès 1840, d’abord à Cayenne, puis à Saint-Laurent-du-Maroni. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni, fondée en 1858, comporte trois secteurs : le quartier officiel, la ville coloniale et le quartier du Camp de la Transportation. Bagne abandonné en 1936 ; les derniers relégués partent en 1952.

Aujourd’hui, le camp est devenu un lieu consacré à l’art et à la culture à Saint-Laurent du Maroni, il accueille le Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et la bibliothèque municipale.

Ce centre propose de nombreuses activités, notamment des visites guidées, des animations avec les scolaires, des expositions temporaires, des conseils pour propriétaires en vue de restauration de bâtiments anciens et des archives communales.

L’ADNG, propose deux balades en forêt guidées de 1h30 avec des explications sur les différents milieux naturels de l’Ouest guyanais, sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers, sur la flore et…

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