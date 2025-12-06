Sortie nature A la découverte des délicieuses plantes sauvages automnales Rue de Kerbihan La Trinité-sur-Mer

Sortie nature A la découverte des délicieuses plantes sauvages automnales

Rue de Kerbihan Parking de la pointe de Kerbihan La Trinité-sur-Mer Morbihan

Début : 2025-12-06 14:30:00

Animé par Monsieur Franck Bugel

C’est l’automne, l’hiver suit, les plantes diminuent leur activité, elles concentrent leurs réserves. Beaucoup d’entre elles peuvent être consommées, mais nous ne faisons pas attention. Si vous voulez apprendre à vous nourrir sainement, venez les découvrir, les connaître et les utiliser dans votre cuisine quotidienne, lors de cette sympathique balade entre bord de mer, prairies et bois. .

