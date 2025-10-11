Sortie nature. A la découverte des dunes Le Porge

Sortie nature. A la découverte des dunes

Parking de la l’église Le Porge Gironde

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Cette balade nature vous invitera à explorer et comprendre I’écosystème unique des dunes côtières du littoral girondin. Entre océan et forêt, le cordon dunaire est un lieu fragile et essentiel, témoin des interactions entre la nature et les activités humaines. Cette activité immersive mettra en lumière la richesse de sa biodiversité, les défis environnementaux auxquels il fait face, et les solutions possibles pour le préserver. .

Parking de la l’église Le Porge 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77

Sortie nature. A la découverte des dunes

L’événement Sortie nature. A la découverte des dunes Le Porge a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Médoc Plein Sud