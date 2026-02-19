Sortie nature à la découverte des espaces naturels sensibles la forêt

Bresles Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le samedi 28 mars 2026, en Forêt Domaniale de Hez-Froidmont, accompagnés d’experts passionnés, découvrez la faune et la flore en forêt.

Vous pourrez explorer la faune et la flore locales typiques de cette forêt de l’Oise.

Une immersion unique pour mieux comprendre et préserver ces écosystèmes précieux.

Engagée dans la préservation de la biodiversité et la gestion des espaces naturels, la Fédération des chasseurs de l’Oise mène de nombreuses actions de sensibilisation et de protection de l’environnement comme cette sortie à destination des petits et des grands.

Informations pratiques

Balade-découverte le samedi 28 mars 2026 à 14h00 en forêt de Hez-Froidmont (secteur Bresles/Bailleul-sur-Thérain) Le lieu précis de rendez-vous sera communiqué après inscription.

Inscription obligatoire

Places limitées (20 personnes)

Sortie gratuite

Inscription obligatoire au 06 26 25 06 96 ou contact@fdc60.fr

Cette sortie est organisé par la Fédération des chasseurs de l’Oise, en partenariat avec le Département de l’Oise.

Bresles 60510 Oise Hauts-de-France +33 3 44 19 40 40 contact@fdc60.fr

English :

On Saturday March 28, 2026, in the Forêt Domaniale de Hez-Froidmont, discover the flora and fauna of the forest, accompanied by passionate experts.

Explore the local flora and fauna typical of this Oise forest.

A unique opportunity to better understand and preserve these precious ecosystems.

Committed to the preservation of biodiversity and the management of natural areas, the Fédération des chasseurs de l’Oise carries out a wide range of awareness-raising and environmental protection initiatives, including this outing for young and old alike.

Practical information

Discovery walk on Saturday, March 28, 2026 at 2:00 pm in the Hez-Froidmont forest (Bresles/Bailleul-sur-Thérain sector) The exact meeting place will be communicated after registration.

Registration required

Limited places (20 people)

Free outing

Registration required on 06 26 25 06 96 or contact@fdc60.fr

This outing is organized by the Fédération des chasseurs de l’Oise, in partnership with the Département de l’Oise.

L’événement Sortie nature à la découverte des espaces naturels sensibles la forêt Bresles a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis