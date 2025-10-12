Sortie nature à la découverte des fruits d’automne Carvin

Sortie nature à la découverte des fruits d’automne

chemin du moulin Parc du tour de l’horloge Carvin Pas-de-Calais

Une balade nature pour découvrir le monde fascinant des fruits et graines produits par la flore locale !

Venez profiter d’une balade nature dans un espace arboré de la ville, pour découvrir le monde fascinant des fruits et des graines produits par la flore ordinaire locale.

Une façon ludique d’apprendre à identifier les principaux arbres et arbustes de notre territoire, qui apportent nourriture et refuge à la petite faune sauvage. A l’issue de la balade, vous réaliserez un inventaire botanique à partir des fruits récoltés, mis en commun. .

chemin du moulin Parc du tour de l’horloge Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France mediaresa@carvin.fr

English :

A nature walk to discover the fascinating world of fruits and seeds produced by local flora!

German :

Ein Naturspaziergang, um die faszinierende Welt der Früchte und Samen zu entdecken, die von der lokalen Flora produziert werden!

Italiano :

Una passeggiata nella natura per scoprire l’affascinante mondo dei frutti e dei semi prodotti dalla flora locale!

Espanol :

Un paseo por la naturaleza para descubrir el fascinante mundo de los frutos y semillas que produce la flora local

