Sortie nature A la découverte des grenouilles et tritons Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge

Sortie nature A la découverte des grenouilles et tritons

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

2026-04-25

De nombreuses espèces d’amphibiens peuvent être observées sur la Communauté de Communes des Vallées d’Auge et du Merlerault.

Cette sortie est l’occasion de découvrir la diversité de cette faune particulière aux mondes terrestre et aquatiques, d’observer leurs comportements et d’avoir des explications sur leurs mode de vie par un guide naturaliste.

> Prévoir des bottes

> Sur réservation auprès de l’animateur Loïc Nicolle. .

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 6 09 36 58 08

