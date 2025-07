[Sortie nature] A la découverte des habitants du littoral Dieppe Plage de Dieppe, devant le restuarant « Le Bas Fort Blanc » Dieppe

[Sortie nature] A la découverte des habitants du littoral Dieppe Plage de Dieppe, devant le restuarant « Le Bas Fort Blanc » Dieppe samedi 9 août 2025.

[Sortie nature] A la découverte des habitants du littoral Dieppe

Plage de Dieppe, devant le restuarant « Le Bas Fort Blanc » / 10 Rue Alexandre Dumas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 16:00:00

fin : 2025-08-09 18:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Le littoral, entre terre et mer, est un milieu riche et dynamique où une incroyable biodiversité prospère. Venez explorer cet écosystème unique lors d’une sortie nature animée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), organisée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) Dieppe-Maritime.

Réservation obligatoire 02 32 14 40 60

Le littoral, entre terre et mer, est un milieu riche et dynamique où une incroyable biodiversité prospère. Venez explorer cet écosystème unique lors d’une sortie nature animée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), organisée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) Dieppe-Maritime.

Réservation obligatoire 02 32 14 40 60 .

Plage de Dieppe, devant le restuarant « Le Bas Fort Blanc » / 10 Rue Alexandre Dumas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com

English : [Sortie nature] A la découverte des habitants du littoral Dieppe

The coastline, between land and sea, is a rich and dynamic environment where incredible biodiversity thrives. Come and explore this unique ecosystem during a nature outing led by the Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), organized as part of the Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) Dieppe-Maritime.

Reservations required: 02 32 14 40 60

German :

Die Küste zwischen Land und Meer ist ein reicher und dynamischer Lebensraum, in dem eine unglaubliche Artenvielfalt gedeiht. Erkunden Sie dieses einzigartige Ökosystem auf einem von der Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) geleiteten Naturausflug, der im Rahmen des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) Dieppe-Maritime organisiert wird.

Reservierung erforderlich: 02 32 14 40 60

Italiano :

La costa, tra terra e mare, è un ambiente ricco e dinamico in cui prospera un’incredibile biodiversità. Venite a scoprire questo ecosistema unico durante un’escursione naturalistica guidata dalla Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), organizzata nell’ambito dell’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) Dieppe-Maritime.

Prenotazione obbligatoria: 02 32 14 40 60

Espanol :

El litoral, entre la tierra y el mar, es un entorno rico y dinámico donde prospera una biodiversidad increíble. Venga a descubrir este ecosistema único en una excursión natural dirigida por la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), organizada en el marco del Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) Dieppe-Maritime.

Imprescindible reservar: 02 32 14 40 60

L’événement [Sortie nature] A la découverte des habitants du littoral Dieppe Dieppe a été mis à jour le 2025-07-16 par Seine-Maritime Attractivité