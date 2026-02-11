Sortie Nature A la découverte des oiseaux forestiers

Parking croisement D5/D10 Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

A l’écoute des pics, sitelles et grimpereaux. Prévoir des vêtements chauds et bonnes chaussures. .

Parking croisement D5/D10 Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine jean-michel.passerault@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Nature A la découverte des oiseaux forestiers

L’événement Sortie Nature A la découverte des oiseaux forestiers Souvigné a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Haut Val De Sèvre