Sortie Nature A la découverte des orchidées Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie jeudi 23 avril 2026.
Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
2026-04-23
A la recherche des délicates de la vallée. Parmi toutes les fleurs, les orchidées comptent sans doute parmi les plus appréciées. Saviez-vous que l’on peut les trouver tout près de chez nous ? La vallée de l’Erve, grâce à son sol calcaire propice à leur développement, en accueille plusieurs espèces. Un guide naturaliste du CPIE vous accompagne pour aller à la rencontre de ces superbes fleurs.
A partir de 8 ans. Durée environ 2h.
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo
