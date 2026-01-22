Sortie Nature A la découverte des orchidées Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Sortie Nature A la découverte des orchidées

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

2026-04-23 14:30:00

2026-04-23 16:30:00

2026-04-23

A la recherche des délicates de la vallée. Parmi toutes les fleurs, les orchidées comptent sans doute parmi les plus appréciées. Saviez-vous que l’on peut les trouver tout près de chez nous ? La vallée de l’Erve, grâce à son sol calcaire propice à leur développement, en accueille plusieurs espèces. Un guide naturaliste du CPIE vous accompagne pour aller à la rencontre de ces superbes fleurs.

A partir de 8 ans. Durée environ 2h.

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo

Réservation par téléphone. .

