Sortie nature À la découverte des rapaces nocturnes Parking de la Gare Saint-Germain-en-Coglès

Saint-Germain-en-Coglès

Sortie nature À la découverte des rapaces nocturnes

Parking de la Gare La Gare Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Dans le cadre des animations de l’été avec l’Office de Tourisme, le service Environnement de Couesnon Marches de Bretagne vous convie à une sortie nature nocturne inédite, le temps d’une balade d’environ 6 km.

Dans le calme de la nuit, chouettes et hiboux parcourent le bocage en silence. Connus pour leurs chants intrigants et leurs vols silencieux, ces rapaces nocturnes inspirent depuis longtemps de nombreuses légendes…

Cette ballade vous permettra de découvrir, en lien avec l’Atlas de Biodiversité intercommunale, les originalités de ces oiseaux ainsi que l’univers qui les entoure.

Durée Entre 1h30 et 2h

Sur réservation (20 places maximum). .

Parking de la Gare La Gare Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 85 44

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English :

L’événement Sortie nature À la découverte des rapaces nocturnes Saint-Germain-en-Coglès a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne