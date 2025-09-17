Sortie nature à la découverte des sauterelles et des criquets Vallée de la Renaudie Montbron

Sortie nature à la découverte des sauterelles et des criquets Vallée de la Renaudie Montbron mercredi 17 septembre 2025.

Sortie nature à la découverte des sauterelles et des criquets

Vallée de la Renaudie La Forge de Pierre Pendu Montbron Charente

Début : 2025-09-17 14:30:00

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Aux portes de l’automne, la vallée de la Renaudie, seule Réserve Naturelle Régionale de la Charente, vous réserve encore bien des trésors.

Vallée de la Renaudie La Forge de Pierre Pendu Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 25 91

English :

As autumn approaches, the Renaudie valley, the only Regional Nature Reserve in the Charente, still has many treasures in store for you.

German :

Vor den Toren des Herbstes hält das Renaudie-Tal, das einzige regionale Naturreservat der Charente, noch viele Schätze für Sie bereit.

Italiano :

Con l’avvicinarsi dell’autunno, la valle della Renaudie, l’unica Riserva Naturale Regionale della Charente, ha ancora molti tesori in serbo per voi.

Espanol :

A medida que se acerca el otoño, el valle de Renaudie, único Parque Natural Regional de la Charente, aún le reserva numerosos tesoros.

