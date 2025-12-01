Sortie nature A la découverte du Cap de la Hague La Hague

Sortie nature A la découverte du Cap de la Hague

Auderville La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 12:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Rejoignez-nous pour des animations captivantes au cœur des paysages sauvages des landes de Vauville, des falaises de Jobourg, du Cap de la Hague ou encore du Havre de Port-bail.

Guidées par un garde du littoral, ces balades vous feront découvrir la faune, la flore et des panoramas à couper le souffle. Une aventure en pleine nature, idéale pour toute la famille !

Inscription requise. .

Auderville La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 25 28 65 52

