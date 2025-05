Sortie nature A la découverte du Castor – Châtillon-sur-Indre, 1 juillet 2025 14:00, Châtillon-sur-Indre.

Indre

Sortie nature A la découverte du Castor Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 14:00:00

fin : 2025-07-01 16:00:00

Date(s) :

2025-07-01

Sortie nature animée par Antoine Amat. Le Castor d’Europe est un véritable « ingénieur des écosystèmes », et son action sur le milieu mène souvent à la création de vastes zones humides.

Venez découvrir son habitat et les indices qu’il laisse derrière lui lors d’une balade au bord d’un ruisseau en Châtillonnais.

Prévoir des bottes, de l’eau et des jumelles. 5 .

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

English :

Nature outing led by Antoine Amat. The European Beaver is a true « ecosystem engineer », and its action on the environment often leads to the creation of vast wetlands.

German :

Von Antoine Amat geleiteter Ausflug in die Natur. Der Europäische Biber ist ein wahrer « Ingenieur der Ökosysteme », und seine Einwirkung auf die Umwelt führt oft zur Entstehung großer Feuchtgebiete.

Italiano :

Escursione naturalistica guidata da Antoine Amat. Il castoro europeo è un vero e proprio « ingegnere dell’ecosistema » e la sua azione sull’ambiente porta spesso alla creazione di vaste zone umide.

Espanol :

Salida a la naturaleza dirigida por Antoine Amat. El castor europeo es un auténtico « ingeniero de ecosistemas », y su acción sobre el medio ambiente suele dar lugar a la creación de vastos humedales.

