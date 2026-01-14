Sortie nature, A la découverte du Marais Communal de Lairoux Lairoux

Sortie nature, A la découverte du Marais Communal de Lairoux

Début : 2026-02-03 14:00:00

fin : 2026-02-03 17:00:00

2026-02-03

A la découverte du Marais communal de LAIROUX

Vous assisterez à une présentation des communaux au Pôle des Espaces naturels du Marais poitevin à Saint-Denis-du-Payré suivie d’une balade à la découverte de la faune du communal de Lairoux Héron pourpré, Cigogne blanche, Milan noir, Vanneau huppé…

Sortie proposée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et le Parc Naturel Régional du Marais poitevin. .

Le Gorgeais Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Discovering the communal marsh of LAIROUX

