Sortie nature, A la découverte du Marais Communal de Lairoux
Lairoux Vendée
2026-02-03 14:00:00
2026-02-03 17:00:00
2026-02-03
A la découverte du Marais communal de LAIROUX
Vous assisterez à une présentation des communaux au Pôle des Espaces naturels du Marais poitevin à Saint-Denis-du-Payré suivie d’une balade à la découverte de la faune du communal de Lairoux Héron pourpré, Cigogne blanche, Milan noir, Vanneau huppé…
Sortie proposée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et le Parc Naturel Régional du Marais poitevin. .
Le Gorgeais Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Discovering the communal marsh of LAIROUX
