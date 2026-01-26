Sortie nature, À la découverte du Marais communal Les Magnils-Reigniers

Sortie nature, À la découverte du Marais communal

Communal des magnils-Reigniers Les Magnils-Reigniers Vendée

Début : 2026-02-26 09:00:00

fin : 2026-02-26 12:00:00

2026-02-26

Balade découverte du marais communal de Magnils-Reigniers

Après une présentation des marais communaux au Pôle des Espaces Naturels du Marais poitevin, vous poursuivrez par une balade nature, à la découverte de la faune et de la flore du communal des Magnils-Reigniers. Ces prairies naturelles inondables jouxtent la plaine par une bordure arborée et s’ouvrent ensuite sur une vaste étendue de marais.

Balade guidée organisée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral

Communal des magnils-Reigniers Les Magnils-Reigniers 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Magnils-Reigniers communal marsh discovery walk

