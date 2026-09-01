Sortie nature A la découverte du Muscardin, le Rat d’or du bocage Soize
samedi 26 septembre 2026 · Soize
Informations pratiques
Soize
Sortie nature A la découverte du Muscardin, le Rat d’or du bocage
Soize Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 16:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Connaissez-vous le Muscardin ? Ce petit rongeur aux yeux de biche et au pelage doré est l’un des habitants les plus secrets de notre bocage.
Rejoignez-nous pour une sortie d’observation contribuant à l’enquête nationale Muscardin portée par la SFEPM.
Connaissez-vous le Muscardin ? Ce petit rongeur aux yeux de biche et au pelage doré est l’un des habitants les plus secrets de notre bocage.
Rejoignez-nous pour une sortie d’observation contribuant à l’enquête nationale Muscardin portée par la SFEPM. .
Soize 02630 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 98 02 71 contact@pays-thierache.fr
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English :
Do you know the Muscardin? This doe-eyed, golden-coated rodent is one of the most secretive inhabitants of our bocage.
Join us for an observation outing contributing to the national Muscardin survey led by SFEPM.
L’événement Sortie nature A la découverte du Muscardin, le Rat d’or du bocage Soize a été mis à jour le 2024-03-26 par Agence Aisne Tourisme