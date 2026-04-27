Hilbesheim

Sortie nature À la découverte du sentier des blaireaux

Hilbesheim Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

C’est dans la forêt d’Hilbesheim que vous partirez découvrir le petit ours des forêts le blaireau. Apprenez-en plus sur sa biologie, son comportement et collectez les traces et indices qu’il laisse sur son passage. Sortie de 4,5 km dans le bois d’Hilbesheim., avec le soutien de la région Grand Est. Sortie gratuite sur inscription obligatoire par téléphone ou sur le site internet.Tout public

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Hilbesheim 57400 Moselle Grand Est +33 7 86 40 73 07

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English :

In the forest of Hilbesheim, discover the little forest bear: the badger. Learn more about its biology and behavior, and collect the traces and clues it leaves in its wake. A 4.5 km outing in the Hilbesheim woods, with the support of the Grand Est region. Free outing, registration required by telephone or on the website.

L’événement Sortie nature À la découverte du sentier des blaireaux Hilbesheim a été mis à jour le 2026-04-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG