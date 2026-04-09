Langatte

Sortie nature A la découverte du sentier des libellules

Départ Auberge du Stock Langatte Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:30:00

fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Mares, étangs, rivières… Ces milieux abritent une incroyable biodiversité ! Venez explorer les zones humides et apprendre à reconnaître quelques-uns de leurs étonnants habitants. Sortie de 3,5 km à l’étang de Langatte. Avec le soutien de la région GE. Gratuit, inscription obligatoire via le site internet ou par téléphone.Tout public

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Départ Auberge du Stock Langatte 57400 Moselle Grand Est +33 7 86 40 73 07

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English :

Ponds, lakes, rivers? These environments are home to incredible biodiversity! Come and explore the wetlands and learn to recognize some of their amazing inhabitants. 3.5 km outing to Langatte pond. With support from: Region GE. Free, registration required via the website or by phone.

L’événement Sortie nature A la découverte du sentier des libellules Langatte a été mis à jour le 2026-04-09 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG