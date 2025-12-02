Sortie nature à la découverte d’une zone refuge remarquable flore et faune des digues du Rhin

Port I de Fort-Louis Stattmatten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-09 2026-07-13

Émerveillez vous dans cette zone refuge pour les plantes, les insectes et les reptiles ! Avec la disparition progressive des prairies au profit de l’agriculture, de nombreuses espèces végétales ont trouvé ici un dernier havre de paix.

Durée environ 2h

Conditions tout public (à partir de 5 ans), tenue adaptée, bonnes chaussures ou chaussures de marche, vêtements couvrants, répulsif à tiques, jumelles.

Sortie maintenue en cas de mauvais temps (sauf en cas d’alerte préfectorale). Limitée à 15 participants. Inscription obligatoire 2 jours avant l’animation à 12h. .

Port I de Fort-Louis Stattmatten 67770 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 accueil@ot-paysrhenan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature à la découverte d’une zone refuge remarquable flore et faune des digues du Rhin Stattmatten a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Pays Rhénan