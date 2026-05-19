Sortie Nature À la recherche de l’engoulevent Désertines
Sortie Nature À la recherche de l’engoulevent Désertines samedi 6 juin 2026.
Désertines
Sortie Nature À la recherche de l’engoulevent
Église Saint-Georges Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
À la tombée du jour, il s’éveille et nous surprend ! Venez tenter d’apercevoir l’engoulevent d’Europe avec le Conservatoire, lors du suivi annuel de l’espèces sur les landes de Désertines. Sentier accidenté, non adapté aux personnes à mobilité réduite.
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Église Saint-Georges Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 89 34 conservatoire.allier@cen-allier.org
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English :
At dusk, it wakes up and surprises us! Come and try to catch a glimpse of the European nightjar with the Conservatoire, during the annual monitoring of the species on the Désertines moors. Rough trail, not suitable for people with reduced mobility.
L’événement Sortie Nature À la recherche de l’engoulevent Désertines a été mis à jour le 2026-05-19 par Montluçon Tourisme
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