Sortie nature À la recherche des amphibiens de la Réserve RDV sur le parking de l’église de Bresolettes. Tourouvre au Perche
Sortie nature À la recherche des amphibiens de la Réserve RDV sur le parking de l’église de Bresolettes. Tourouvre au Perche samedi 4 avril 2026.
Sortie nature À la recherche des amphibiens de la Réserve
RDV sur le parking de l’église de Bresolettes. BRESOLETTES Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Qui vit dans deux éléments , c’est ainsi que l’on peut traduire littéralement le mot amphibien . Mais que cela signifie-t-il ? Lors d’une sortie nature dans la Réserve de Bresolettes, vous en apprendrez davantage sur le monde de ces animaux tour à tour terrestres et aquatiques.
Réservation jusqu’à 12h30 la veille.
7 ans minimum. Prévoir une tenue adaptée à la météo (bottes ou chaussures de marches).
Gratuit. .
RDV sur le parking de l’église de Bresolettes. BRESOLETTES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
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English : Sortie nature À la recherche des amphibiens de la Réserve
L’événement Sortie nature À la recherche des amphibiens de la Réserve Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-11 par PNRP