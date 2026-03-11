Sortie nature À la recherche des amphibiens de la Réserve RDV sur le parking de l’église de Bresolettes. Tourouvre au Perche

Sortie nature À la recherche des amphibiens de la Réserve

RDV sur le parking de l’église de Bresolettes. BRESOLETTES Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Qui vit dans deux éléments , c’est ainsi que l’on peut traduire littéralement le mot amphibien . Mais que cela signifie-t-il ? Lors d’une sortie nature dans la Réserve de Bresolettes, vous en apprendrez davantage sur le monde de ces animaux tour à tour terrestres et aquatiques.

Réservation jusqu’à 12h30 la veille.

7 ans minimum. Prévoir une tenue adaptée à la météo (bottes ou chaussures de marches).

Gratuit. .

RDV sur le parking de l’église de Bresolettes. BRESOLETTES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : Sortie nature À la recherche des amphibiens de la Réserve

L’événement Sortie nature À la recherche des amphibiens de la Réserve Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-11 par PNRP