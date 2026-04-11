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Sortie nature à la recherche des bivalves Binic-Étables-sur-Mer

Sortie nature à la recherche des bivalves Binic-Étables-sur-Mer lundi 20 avril 2026.

Adresse : Plage

Ville : 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Sortie nature à la recherche des bivalves

Plage Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20 17:30:00

Date(s) :
2026-04-20

Venez découvrir les grands classiques Coquilles Saint Jacques, pieds de couteaux, coques, palourdes, huîtres, amandes de mer, bucardes, moules etc…
A travers cette belle promenade, nous irons à la pêche de la plupart des mollusques bivalves que l’on peut rencontrer dans la baie de St Brieuc. Le lieu exact vous sera communiqué après réservation en ligne sur le site monsieur-jean.fr.   .

Plage Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Sortie nature à la recherche des bivalves Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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