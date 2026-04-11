Binic-Étables-sur-Mer

Sortie nature à la recherche des bivalves

Plage Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20 17:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Venez découvrir les grands classiques Coquilles Saint Jacques, pieds de couteaux, coques, palourdes, huîtres, amandes de mer, bucardes, moules etc…

A travers cette belle promenade, nous irons à la pêche de la plupart des mollusques bivalves que l’on peut rencontrer dans la baie de St Brieuc. Le lieu exact vous sera communiqué après réservation en ligne sur le site monsieur-jean.fr. .

Plage Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Sortie nature à la recherche des bivalves Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme