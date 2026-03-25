Sortie nature à la recherche des courlis cendrés Mairie Verjux

Sortie nature à la recherche des courlis cendrés

Mairie 3 Place de la Mairie Verjux Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-02 20:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Allez observer les Courlis cendrés qui paradent actuellement avec panache dans les prairies du Val de Saône. Cette animation, organisée par l’EPTB Saône et Doubs en partenariat avec la LPO Bourgogne-Franche-Comté, est gratuite et ouverte à tous. .

Mairie 3 Place de la Mairie Verjux 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 42 06 22

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English : Sortie nature à la recherche des courlis cendrés

L’événement Sortie nature à la recherche des courlis cendrés Verjux a été mis à jour le 2026-03-25 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III