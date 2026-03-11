Sortie nature A la recherche des orchidées sauvages

ENS Vallée de la Masse Les Arques Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 09:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Les orchidées sauvages ont toujours attiré l’attention par leurs formes, leurs couleurs et leur ressemblance à des insectes

Les orchidées sauvages ont toujours attiré l’attention par leurs formes, leurs couleurs et leur ressemblance à des insectes. Vous apprendrez à reconnaître plusieurs espèces et à les différencier les unes des autres. Un éclairage sur les particularités de leur mode de reproduction vous permettra d’approfondir vos connaissances sur ce groupe floristique fascinant.

Les Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d'un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs. Des animations sont régulièrement organisées…

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ENS Vallée de la Masse Les Arques 46250 Lot Occitanie

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English :

Wild orchids have always attracted attention for their shapes, colors and resemblance to insects

L’événement Sortie nature A la recherche des orchidées sauvages Les Arques a été mis à jour le 2026-03-11 par ADT46