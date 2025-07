Sortie Nature À la recherche des papillons Channay-sur-Lathan

Sortie Nature À la recherche des papillons Channay-sur-Lathan vendredi 11 juillet 2025.

Sortie Nature À la recherche des papillons

Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 14:30:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Nous partirons à la recherche des papillons qui peuplent les milieux secs et ensoleillés de la Carrière de falun. Il n’y a pas d’âge pour s’émerveiller devant ces insectes fascinants!

Rendez-vous à 14h30, sur le parking de l’Espace Naturel Sensible de la Carrière de Falun à Channay-sur-Lathan (37)

Nous partirons à la recherche des papillons qui peuplent les milieux secs et ensoleillés de la Carrière de falun. Il n’y a pas d’âge pour s’émerveiller devant ces insectes fascinants!

Rendez-vous à 14h30, sur le parking de l’Espace Naturel Sensible de la Carrière de Falun à Channay-sur-Lathan (37)

Renseignements 06 43 39 68 17 (François)

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. Nous prêtons des jumelles sur demande.

Sur inscription uniquement 10 .

Channay-sur-Lathan 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 43 39 68 17

English :

We’ll set off in search of the butterflies that inhabit the dry, sunny environments of the Carrière de falun. There’s no age limit to marvel at these fascinating insects!

Meet at 2.30pm, in the parking lot of the Carrière de Falun nature reserve in Channay-sur-Lathan (37)

German :

Wir begeben uns auf die Suche nach Schmetterlingen, die in den trockenen und sonnigen Gebieten des Falunsteinbruchs leben. Es gibt kein Alter, um diese faszinierenden Insekten zu bestaunen!

Treffpunkt: 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des Espace Naturel Sensible de la Carrière de Falun in Channay-sur-Lathan (37)

Italiano :

Andremo alla ricerca delle farfalle che popolano gli ambienti secchi e soleggiati della Carrière de falun. Non c’è limite di età per ammirare questi affascinanti insetti!

Appuntamento alle 14.30 nel parcheggio dell’area naturale sensibile della Carrière de Falun a Channay-sur-Lathan (37)

Espanol :

Iremos en busca de las mariposas que habitan los ambientes secos y soleados de la Carrière de falun. ¡No hay límite de edad para maravillarse con estos fascinantes insectos!

Cita a las 14.30 h en el aparcamiento del espacio natural sensible de la Carrière de Falun, en Channay-sur-Lathan (37)

L’événement Sortie Nature À la recherche des papillons Channay-sur-Lathan a été mis à jour le 2025-07-08 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE