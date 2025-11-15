Sortie nature A la recherche du grand duc Le Parc de l’Olivier (Miouvin) Istres

Sortie nature A la recherche du grand duc Le Parc de l’Olivier (Miouvin) Istres samedi 15 novembre 2025.

Bouches-du-Rhône

Sortie nature A la recherche du grand duc Samedi 15 novembre 2025 de 16h30 à 18h30. Le Parc de l’Olivier (Miouvin) Chemin Du tour de l’étang Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 16:30:00

fin : 2025-11-15 18:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Venez découvrir le seigneur de la nuit des massifs calcaires des Bouches-du-Rhône Le Grand-duc d’Europe !

Accompagné par un ornithologue de la LPO PACA, vous en apprendrez plus sur les rapaces nocturnes du département.

À partir de 11 ans. .

Le Parc de l’Olivier (Miouvin) Chemin Du tour de l’étang

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 16 01 11 mathieu.beraud@lpo.fr

English :

Come and discover the lord of the night of the Bouches-du-Rhône limestone massifs: the Great Horned Owl!

German :

Entdecken Sie den Herrn der Nacht in den Kalksteinmassiven der Bouches-du-Rhône: den Uhu!

Italiano :

Venite a scoprire il signore della notte nei massicci calcarei delle Bouches-du-Rhône: il gufo comune!

Espanol :

Venga a descubrir al señor de la noche en los macizos calcáreos de Bouches-du-Rhône: ¡el Búho Real!

L’événement Sortie nature A la recherche du grand duc Istres a été mis à jour le 2025-04-09 par Office de Tourisme d’Istres