Sortie nature, À la rencontre des animaux nocturnes Saint-Denis-du-Payré 26 septembre 2025 20:00

Vendée

Sortie nature, À la rencontre des animaux nocturnes 2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

Date(s) :

2025-09-26

La nuit tous les oiseaux sont gris ? Lors d’une balade nocturne venez découvrir les espèces qui animent le village à la nuit tombée: Rapaces nocturnes, chauve-souris et papillons… Après une courte présentation en salle, mettez vos sens en éveil et laissez-vous guider par vos oreilles.

Balade sensorielle et ludique au cours de laquelle nous découvrirons la magie de la nuit. Prévoir une lampe frontale. Payant. Sur réservation. .

2, Rue du 8 mai

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr

English :

At night all the birds are grey? During a nocturnal walk, come and discover the species that animate the village at nightfall: night raptors, bats and butterflies… After a short presentation in the room, put your senses on alert and let your ears guide you.

German :

Nachts sind alle Vögel grau? Entdecken Sie bei einem nächtlichen Spaziergang die Arten, die das Dorf bei Einbruch der Dunkelheit beleben: nachtaktive Greifvögel, Fledermäuse und Schmetterlinge… Nach einer kurzen Einführung im Saal können Sie Ihre Sinne wecken und sich von Ihren Ohren leiten lassen.

Italiano :

Di notte tutti gli uccelli sono grigi? Durante una passeggiata notturna, venite a scoprire le specie che animano il villaggio al calar della sera: rapaci notturni, pipistrelli e farfalle… Dopo una breve presentazione in sala, risvegliate i vostri sensi e lasciatevi guidare dalle vostre orecchie.

Espanol :

¿De noche todos los pájaros son grises? Durante un paseo nocturno, venga a descubrir las especies que animan el pueblo al anochecer: rapaces nocturnas, murciélagos y mariposas… Tras una breve presentación en la sala, despierte sus sentidos y déjese guiar por sus oídos.

L’événement Sortie nature, À la rencontre des animaux nocturnes Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud