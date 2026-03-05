Sortie nature À la rencontre des oiseaux nicheurs du Fond Mont Joye

Dury Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 08:30:00

fin : 2026-04-15 11:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Après une petite marche d’approche à travers la plaine, vous observerez les oiseaux de ce site préservé aux portes d’Amiens.

Information pratique

• Prévoir des chaussures de marche

• Prévoir des jumelles

• Prévoir un appareil photo

• Chiens non autorisés

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/a-la-rencontre-des-oiseaux-nicheurs-du-fond-mont-joye/

Après une petite marche d’approche à travers la plaine, vous observerez les oiseaux de ce site préservé aux portes d’Amiens.

Information pratique

• Prévoir des chaussures de marche

• Prévoir des jumelles

• Prévoir un appareil photo

• Chiens non autorisés

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/a-la-rencontre-des-oiseaux-nicheurs-du-fond-mont-joye/ .

Dury 80480 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a short approach walk across the plain, you can observe the birds on this unspoilt site on the outskirts of Amiens.

Practical information

? Bring walking shoes

? Bring binoculars

? Bring a camera

? Dogs not allowed

Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France at https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/a-la-rencontre-des-oiseaux-nicheurs-du-fond-mont-joye/

L’événement Sortie nature À la rencontre des oiseaux nicheurs du Fond Mont Joye Dury a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS