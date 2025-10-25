Sortie nature à La Roche-Jagu « Hors des sentiers battus » Ploëzal

Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

2025-10-25

Le Domaine départemental de la Roche-Jagu est plus étendu qu’on ne croit. Ses 64 hectares réservent bien des secrets…

Un nombre de fois limité dans l’année, nous vous proposons une balade hors des chemins arpentés traditionnellement par les humains, et très appréciés par la faune sauvage. À la rencontre du sanglier et du blaireau, nous apprendrons à nous promener autrement, à prendre des repères, observer, écouter, en impactant au minimum la tranquillité de ces magnifiques espaces. Avec Patrice Delorme, animateur nature .

