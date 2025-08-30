Sortie nature à Laon « Balade nocturne » Laon

Laon

Gratuit

30 août 2025 21:00:00

Lors d’une balade dans la ville, prenons le temps ensemble d’écouter les bruits de la nature, de déterminer le cri des animaux nocturnes, d’observer et de reconnaître les insectes, les chauves-souris… Apprenez ce qui peut les déranger et comment les protéger.

Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon à partir de 21h (réservation obligatoire car nombre de places limité / lieu de RV communiqué à la réservation / durée 2h) 0 .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 02 contact@cpie-hautsdefrance.fr

