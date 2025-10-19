Sortie nature à Laon « Land’Art » Laon

Sortie nature à Laon « Land’Art » Laon dimanche 19 octobre 2025.

Sortie nature à Laon « Land’Art »

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Venez créer votre œuvre éphémère avec des végétaux, un bon moment de détente au contact de la nature !

Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon (réservation obligatoire car nombre de places limité)

Lieu de RV communiqué à la réservation (début de la sortie à 10h)

Venez créer votre œuvre éphémère avec des végétaux, un bon moment de détente au contact de la nature !

Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon (réservation obligatoire car nombre de places limité)

Lieu de RV communiqué à la réservation (début de la sortie à 10h) .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com

English :

Come and create your own ephemeral work of art using plants, and enjoy a relaxing moment in contact with nature!

A walk organized by the Centre Permanent d?Initiatives pour l?Environnement (CPIE) des Pays de l?Aisne in partnership with the City of Laon (booking essential as places are limited)

Meeting point to be confirmed upon reservation (outing starts at 10 a.m.)

German :

Schaffen Sie Ihr eigenes vergängliches Kunstwerk aus Pflanzen. Ein guter Moment, um sich in der Natur zu entspannen!

Ein Spaziergang, der vom Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne in Partnerschaft mit der Stadt Laon organisiert wird (Reservierung erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist)

Der Treffpunkt wird bei der Reservierung mitgeteilt (Beginn des Ausflugs um 10 Uhr)

Italiano :

Venite a creare la vostra opera d’arte effimera con le piante e godetevi un momento di relax a contatto con la natura!

Passeggiata organizzata dal Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) dei Pays de l’Aisne in collaborazione con la città di Laon (è indispensabile la prenotazione perché i posti sono limitati)

Il punto d’incontro sarà comunicato al momento della prenotazione (l’escursione inizia alle 10.00)

Espanol :

Venga a crear su propia obra de arte efímera con plantas y disfrute de un momento de relajación en contacto con la naturaleza

Paseo organizado por el Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en colaboración con la ciudad de Laon (imprescindible reservar, ya que las plazas son limitadas)

El punto de encuentro se comunicará en el momento de la reserva (salida a las 10.00 h)

L’événement Sortie nature à Laon « Land’Art » Laon a été mis à jour le 2025-09-18 par OT du Pays de Laon