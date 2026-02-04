Sortie nature à Laon Les arbres et leurs bourgeons

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Les arbres constituent un élément majeur dans notre paysage, support de toute une

biodiversité… Comment se réveillent-ils au printemps ? Venez apprendre à les déterminer

d’après leurs bourgeons et leurs écorces !

Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon (réservation obligatoire car nombre de places limité)

Lieu de RV communiqué à la réservation (début de la sortie à 10h)

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 03 contact@cpie-haustdefrance.fr

English :

Trees are a major element in our landscape, supporting a whole range of biodiversity

biodiversity? How do they wake up in spring? Come and learn how to identify them

from their buds and bark!

A walk organized by the Centre Permanent d?Initiatives pour l?Environnement (CPIE) des Pays de l?Aisne in partnership with the City of Laon (booking essential as places are limited)

Meeting point to be confirmed upon reservation (outing starts at 10 a.m.)

