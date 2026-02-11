Sortie nature à Laon Sauvages de ma rue Laon

Sortie nature à Laon Sauvages de ma rue

Mieux connaître les plantes sauvages qui poussent dans les rues, dans le quartier, autour des pieds d’arbres, sur les trottoirs, dans les pelouses… Faire le point sur la reproduction des plantes et observation du pollen !

Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon (réservation obligatoire car nombre de places limité)

Lieu de RV et horaire communiqués à la réservation…

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 03 contact@cpie-haustdefrance.fr

English :

Learn more about the wild plants that grow in the streets, in the neighborhood, around trees, on sidewalks, in lawns? Learn about plant reproduction and pollen observation!

A walk organized by the Centre Permanent d?Initiatives pour l?Environnement (CPIE) des Pays de l?Aisne in partnership with the City of Laon (booking essential as places are limited)

Meeting point and time to be communicated upon reservation…

