Informations pratiques

Laon

Sortie nature à Laon : « Végétal et animal sur pierre »

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Sur les tours, les chapiteaux, les corniches, les frises, les colonnes… Tout un monde végétal et animal est sculpté.

Réelles ou imaginaires ? Nous lèverons les yeux pour mieux définir ces formes et représentations.

Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon (réservation obligatoire car nombre de places limité)

Lieu de RV et horaire communiqués à la réservation…

Sur les tours, les chapiteaux, les corniches, les frises, les colonnes… Tout un monde végétal et animal est sculpté.

Réelles ou imaginaires ? Nous lèverons les yeux pour mieux définir ces formes et représentations.

Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon (réservation obligatoire car nombre de places limité)

Lieu de RV et horaire communiqués à la réservation… .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 03 contact@cpie-haustdefrance.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the towers, capitals, cornices, friezes, and columns… An entire world of plants and animals is carved there.

Real or imaginary? We’ll look up to get a better look at these shapes and depictions.

A tour organized by the Permanent Center for Environmental Initiatives (CPIE) of the Pays de l’Aisne in partnership with the City of Laon (reservations required as space is limited)

Meeting location and time will be provided upon reservation…

L’événement Sortie nature à Laon : « Végétal et animal sur pierre » Laon a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Laon