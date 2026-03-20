Sortie nature, à l’écoute des chants d’oiseaux au bois de Contresta à Bidart CPIE Littoral basque

Rue Erretegia Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Véritable écrin de verdure de 7 ha, poumon vert enclavé dans un secteur urbanisé, le bois communal de Contresta renferme des associations d’espèces animales et végétales à haute valeur environnementale.

Il séduira les amoureux d’espaces naturels et les contemplatifs.

Dans cet environnement préservé, un ornithologue vous initiera à son quotidien: la reconnaissance des oiseaux grâce à leurs chants et la présentation d’un suivi naturaliste initié par le Muséum National d’Histoires Naturelles.

Une bonne occasion de s’initier et de se former à une démarche de sciences participatives favorable à la connaissance des populations d’oiseaux et de devenir acteur de la protection de la biodiversité de votre territoire.

Tout public Famille

Lieu de RDV donné à l’inscription.

Prévoir chaussures de marche, vêtements d’extérieur, gourde.

Gratuit

Réservation OBLIGATOIRE au 05 59 74 16 18 .

Rue Erretegia Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18

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English : Sortie nature, à l’écoute des chants d’oiseaux au bois de Contresta à Bidart CPIE Littoral basque

L’événement Sortie nature, à l’écoute des chants d’oiseaux au bois de Contresta à Bidart CPIE Littoral basque Bidart a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Bidart