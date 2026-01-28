Sortie Nature à l’etang de la Pouge Saint-Auvent

Sortie Nature à l’etang de la Pouge

Etang de la Pouge Saint-Auvent Haute-Vienne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Venez observer, découvrir les oiseaux d’eau, ils n’auront plus de secret pour vous. .

Etang de la Pouge Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 20 23 limousin@lpo.fr

