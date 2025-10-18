Sortie nature à Liesse-Notre-Dame « A la découverte des champignons » Liesse-Notre-Dame

Liesse-Notre-Dame Aisne

Début : 2025-10-18 09:00:00

2025-10-18

Venez explorer le monde des champignons à l’automne, des êtres ni végétaux ni animaux, aux propriétés insoupçonnées !

Une sortie organisée par l’AMSAT des marais de la Souche en partenariat avec l’Association des Parents d’élèves de l’école des marais…

Inscription obligatoire (début de la sortie à 9h / prévoir chaussures de marche)

Liesse-Notre-Dame 02350 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com

English :

Come and explore the world of mushrooms in autumn, creatures that are neither plants nor animals, with unsuspected properties!

An outing organized by AMSAT des marais de la Souche in partnership with the Association des Parents d?élèves de l?école des marais…

Registration required (outing starts at 9 a.m. / bring walking shoes)

German :

Erkunden Sie die Welt der Pilze im Herbst, weder pflanzliche noch tierische Wesen mit ungeahnten Eigenschaften!

Ein Ausflug, der von der AMSAT des marais de la Souche in Partnerschaft mit der Association des Parents d’élèves de l’école des marais organisiert wird…

Anmeldung erforderlich (Beginn des Ausflugs um 9 Uhr / Wanderschuhe mitbringen)

Italiano :

Venite a scoprire il mondo dei funghi in autunno, creature che non sono né piante né animali, con proprietà insospettabili!

Una gita organizzata dall’AMSAT des marais de la Souche in collaborazione con l’Association des Parents d’élèves de l’école des marais…

Iscrizione obbligatoria (la gita inizia alle 9.00 / portare scarpe da trekking)

Espanol :

Venga a descubrir el mundo de las setas en otoño, criaturas que no son ni plantas ni animales, ¡con propiedades insospechadas!

Una salida organizada por AMSAT des marais de la Souche en colaboración con la Association des Parents d’élèves de l’école des marais…

Inscripción obligatoria (salida a las 9 h / llevar calzado para caminar)

