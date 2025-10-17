Sortie nature à Liesse-Notre-Dame « Brame du cerf » Liesse-Notre-Dame
Sortie nature à Liesse-Notre-Dame « Brame du cerf » Liesse-Notre-Dame vendredi 17 octobre 2025.
Sortie nature à Liesse-Notre-Dame « Brame du cerf »
Liesse-Notre-Dame Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Une expérience réellement magique à vivre en forêt !
Suivez-nous au crépuscule pour écouter le cerf bramer pendant la saison des amours et recevez
des explications sur la vie de ce majestueux cervidé de notre région !
Une sortie organisée par l’AMSAT des marais de la Souche en partenariat avec l’Association des Parents d’élèves de l’école des marais…
Inscription obligatoire (début de la sortie à 18h / prévoir chaussures de marche) .
Liesse-Notre-Dame 02350 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com
English :
A truly magical forest experience!
German :
Eine wirklich magische Erfahrung, die man im Wald erleben kann!
Italiano :
Un’esperienza davvero magica nella foresta!
Espanol :
¡Una experiencia realmente mágica en el bosque!
L’événement Sortie nature à Liesse-Notre-Dame « Brame du cerf » Liesse-Notre-Dame a été mis à jour le 2025-09-18 par OT du Pays de Laon