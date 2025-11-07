Sortie nature à Liesse-Notre-Dame « Chouette animal » Liesse-Notre-Dame

Liesse-Notre-Dame Aisne

Début : 2025-11-07 16:30:00

2025-11-07

Les rapaces nocturnes sont mystérieux ils nous offrent parfois un concert animé et si on a de la chance, on les aperçoit dans un vol silencieux… Accompagnez-nous pour découvrir ces animaux discrets !

Une sortie organisée par l’AMSAT des marais de la Souche en partenariat avec l’Association des Parents d’élèves de l’école des marais…

Inscription obligatoire (début de la sortie à 16h30 / prévoir chaussures de marche)

Liesse-Notre-Dame 02350 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com

English :

Nocturnal birds of prey are mysterious: they sometimes give us a lively concert, and if we’re lucky, we can catch a glimpse of them in silent flight? Join us to discover these discreet animals!

An outing organized by AMSAT des marais de la Souche in partnership with the Association des Parents d?élèves de l?école des marais…

Registration required (outing starts at 4:30pm / bring walking shoes)

German :

Nachtaktive Raubvögel sind geheimnisvoll: Manchmal bieten sie uns ein lebhaftes Konzert, und wenn wir Glück haben, sehen wir sie in einem lautlosen Flug? Begleiten Sie uns und entdecken Sie diese heimlichen Tiere!

Ein Ausflug, der von der AMSAT des marais de la Souche in Zusammenarbeit mit der Association des Parents d’élèves de l’école des marais organisiert wird…

Anmeldung erforderlich (Beginn des Ausflugs um 16.30 Uhr / Wanderschuhe mitbringen)

Italiano :

I rapaci notturni sono misteriosi: a volte ci regalano un vivace concerto e, se siamo fortunati, possiamo intravederli in volo silenzioso? Venite con noi a scoprire questi animali discreti!

Un’uscita organizzata dall’AMSAT des marais de la Souche in collaborazione con l’Association des Parents d’élèves de l’école des marais…

Iscrizione obbligatoria (la gita inizia alle 16.30 / portare scarpe da trekking)

Espanol :

Las rapaces nocturnas son misteriosas: a veces nos regalan un animado concierto y, si tenemos suerte, podemos vislumbrarlas en vuelo silencioso.. Acompáñenos a descubrir a estos discretos animales

Una salida organizada por AMSAT des marais de la Souche en colaboración con la Association des Parents d’élèves de l’école des marais…

Inscripción obligatoria (salida a las 16:30 / llevar calzado para caminar)

